Hotelaria é um dos entraves para turismo de Salvador, diz Duran | A TARDE

Bem avaliada nas pesquisas e se destacando como um dos destinos turísticos mais desejado, Salvador está sendo prospectada Brasil a fora. Apesar da grande projeção, o presidente do Conselho Baiano de Turismo, Roberto Duran, aponta um “caminho longo” para que o destaque que a capital baiana vem recebendo se transforme em renda ao setor.

“Hoje conseguimos ser o objeto de desejo do mercado nacional e internacional, mas ainda existe um caminho muito longo para que esta realidade se transforme em recurso no bolso do nosso colaborador, do nosso mercado e do nosso trade”, disse ao portal A TARDE.

Um dos entraves apontados por Duran no turismo de Salvador é o setor de hotelaria. Devido ao período da crise sanitária da Covid-19, a cidade soteropolitana enfrentou uma das crises no setor e até o momento, segue em recuperação.

“A hotelaria hoje é um dos grandes entraves que nós temos no mercado de Salvador, não é da Bahia, é um problema específico do mercado de Salvador. [...]. Salvador viveu um momento muito difícil e perdeu boa parte da hotelaria”, afirmou.

Para Duran, o retorno das atividades lucrativas do setor hoteleiro ainda é lento, mas acredita na recuperação da área para aquecer a economia de Salvador.

“Ainda em dificuldade e início de recuperação. Com essa retomada, embora lenta, mas constante, esses hotéis vão se requalificar e estarão surgindo novos hóteis para poder retomar o parque hoteleiro necessário”, contou.

As declarações foram dadas durante a apresentação da nova diretoria da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis Bahia (ABIH-BA), no Wish Hotel Bahia, localizado no bairro do Campo Grande, em Salvador.