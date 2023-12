I Fórum Integridade Bahia apresenta tendências nas corporações | A TARDE

Desafios diários fazem parte do mundo corporativo e nesse contexto está o de desenvolver um programa de Integridade dentro das empresas, tendo como objetivo tratar questões envolvendo confiança, transparência e ética. Nesse sentido, o I Fórum Integridade Bahia foi desenvolvido, na busca de esclarecer o princípio da integridade no ambiente corporativo.

O evento aconteceu nesta segunda-feira, 11, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, em Salvador. Na oportunidade foi firmado um “pacto da Integridade” com representantes das diversas empresas participantes do encontro. A idealizadora do fórum, Roberta Carneiro, conversou com o Portal A TARDE e falou sobre a importância de existir um pacto de integridade entre sociedade, administração pública e sociedade.

“Esse evento tem como principal propósito promover o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de valor compartilhável através da integridade. Nós entendemos que a integridade é fonte de prosperidade e de inclusão social. É um convite para trocarmos o sentimento de indignação por ações positivas com a integridade. Baseado inclusive na celébre frase de Angela Davis que diz: “não aceito mais as coisas que posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar”, disse.

Para aplicar esse tipo de programa, é preciso estabelecer pilares de sustentação de boas práticas nas empresas. Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio, destaca que as práticas abordadas no encontro já são trabalhadas no Serviço Social do Comércio (Sesc) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

“Para nós é de suma importância estar apoiando esse Fórum. Nós da Fecomércio já praticamos há muito tempo. Nosso SESC também tem em seu DNA projetos de sustentabilidade e atendimento aos mais carentes. Assim como o SENAC no setor de aprendizagem. Nós somos, por exemplo, o primeiro restaurante do Brasil até o selo de carbono neutro. Então viemos mostrar para o nosso setor o que estamos fazendo”, pontuou.

Painel

O primeiro tema de debate do encontro foi a “Evolução e Melhores Práticas do Sistema de Integridade nas Organizações após 10 anos da Lei Anticorrupção”, que contou com a abertura de Tássia Seixas, Compliance Officer do Grupo TPC, que apresentou as práticas de Integridade aplicadas dentro do grupo.

“A TPC é um dos grandes operadores logísticos do mercado e atua no mercado há 23 anos. No grupo todo somos mais de 20 mil colaboradores e hoje temos clientes em diversas áreas. Nosso programa é um conjunto de mecanismos que orienta as ações dos nossos colaboradores e parceiros de negócios, para que as atividades desempenhadas estejam de acordo com leis e políticas internas. Diante desse conjunto de práticas, utilizamos pilares no programa de Integridade, dentre os quais, a prevenção de condutas.

O evento ainda debateu temas ligados aos avanços na maturidade da governança de dados no Brasil. Também foram abordadas as tendências ESG para 2024, tendo como foco a sustentabilidade. Assim como, os desafios ligados entre a implementação da inteligência artificial e a ética.

Programa de Integridade

O Programa de Integridade é aplicável a todos os tipos de negócio e está relacionado às boas práticas, baseadas em condutas éticas de colaboradores. A lei de licitações brasileira estabelece o programa como critério de desempate para as empresas que pretenderem ser contratadas pela administração pública.

Diferentemente do compliance, que foca no cumprimento de leis, normas e diretrizes internas, o programa de integridade vai além do cumprimento de regras e abarca questões envolvendo subjetividades como confiança, transparência e ética.

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE