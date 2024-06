Idosa feita refém é libertada após horas de negociação em Salvador | A TARDE

Uma idosa de 68 anos foi libertada após ser feita refém dentro de casa, na noite desta sexta-feira, 31, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. A ação durou cerca de três horas e contou com apoio dos policiais dos batalhões de operações especiais Choque, Patamo e Bope.

Informações preliminares apontam que o sequestro durou cerca de três horas. O indivíduo que estava com a idosa na residência foi identificado como Adriel Santos da Silva e seria um morador do bairro. Segundo a família, Adriel teria se assustando com a presença da polícia chegando no bairro e teria invadido a casa com a idosa. O homem estava com uma arma branca.

Ainda de acordo com a família, homem foi preso por supeita de roubo a banco, mas teria sido liberado 30 dias depois por falta de provas.

A reportagem aguarda mais detalhes por parte da Polícia Militar.

