Idoso é morto a tiros em bairro de Salvador | A TARDE

Um idoso de 60 anos foi morto a tiros no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador. O crime foi cometido na madrugada de sábado, 21, na Rua Josino Azevedo.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como José Vieira de Sales Filho. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), através da 3ª Delegacia de Homicídios, investiga autoria e motivação do assassinato.