Idoso é morto pelo filho que tentou defender mãe em briga do casal

- Foto: Reprodução

Um idoso de 60 anos morreu após ter sido atacado com golpes de faca, pelo próprio filho, na madrugada desta segunda-feira, 10, em Capelinha de São Caetano, Salvador.



De acordo com informações da Polícia Civil, o caso ocorreu na residência da família, durante uma discussão do idoso, identificado como José Raimundo Pereira da Costa, com sua esposa. O suspeito teria atacado o pai para defender a mãe.



Através de nota, a Polícia Militar informou que agentes da 9ª CIPM foram acionados, com informação de um homem ferido por arma branca, em um imóvel situado na Rua Augusto Públio. No local, os PMs constataram o fato e encaminharam a vítima para uma unidade de saúde.



Segundo a Polícia Civil, mesmo recebendo atendimento médico, o idoso não resistiu aos ferimentos.

A corporação destacou que as guias para remoção e perícia do corpo foram expedidas e que, além disso, oitivas e diligências estão sendo realizadas. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está investigando o caso, e o suspeito do crime está sendo procurado.