Idoso morre após cair de prédio de hospital em Salvador | A TARDE

Um idoso morreu após cair de um dos prédios do Hospital da Bahia, localizado na Av. Magalhães Neto, em Salvador, nesta quarta-feira, 13. A queda do homem ocorreu por volta das 6h. Até o momento, não há informações se a vítima era um paciente ou um acompanhante.

Imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE mostram o local da queda sendo isolado por funcionários do hospital. Ao longo da manhã, o Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo

Em nota, o Hospital da Bahia informou que solidariza com a família, mas não deu detalhes sobre o fato. "Nos solidarizamos e lamentamos profundamente. Iniciamos prontamente uma apuração interna e permanecemos à disposição para elucidação do caso", diz a nota.

A Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência e informou que a mesma foi registrada na 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba.

CVV

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.