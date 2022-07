Idoso morre eletrocutado enquanto trabalhava de pedreiro em Salvador

Um idoso de 78 anos foi eletrocutado, na tarde desta quarta-feira, 27, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ele trabalhava como pedreiro em uma casa, quando se desiquilibrou e tocou nos fios de alta tensão.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como João Batista dos Santos e teria morrido ainda no local no acidente.

Por meio de nota, a Neoenergia Coelba, responsável pelo serviço de energia elétrica, afirmou que as equipes da empresa foram até o local e identificaram que a provável causa do acidente teria sido o toque de um vergalhão de metal na fiação.

A empresa de energia também informou que a rede elétrica está regular e em condições adequadas.