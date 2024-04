Idoso morto em assalto entrou em luta corporal com bandidos, diz PC | A TARDE

O idoso de 70 anos, identificado como José Salvador Calixto Almeida, teria reagido ao assalto, na manhã desta sexta-feira, 22, em unidade da Lojas Americanas, na Avenida Caminho de Areia, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, homens assaltavam o estabelecimento comercial, quando a vítima entrou em luta corporal com um dos criminosos. Um disparou foi efetuado e atingiu a vítima.

José Salvador foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Informações preliminares apontam que o idoso estava comprando chocolates para os netos.

Guias periciais foram expedidas e imagens de câmeras de vigilância colaboram com as investigações, que contam com o apoio do Departamento de Investigações Criminais (DEIC).