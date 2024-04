Igor Kannário está sendo procurado pela Polícia Civil; entenda | A TARDE

O cantor Igor Kannário está sendo procurado pela Polícia Civil da Bahia para prestar esclarecimentos sobre um suposta agressão contra um homem em uma farmácia em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, recebeu com exclusividade a informação de que a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) está tentando localizar o ex-deputado federal para notificá-lo sobre o caso e intimá-lo, porém sem sucesso até o momento.

A informação foi divulgada pelo Dr. Márcio Tapioca, advogado da vítima do suposto crime, identificada como Paulo Anderson Lopes, de 31 anos, que acusa Igor Kannário de ter cometido o crime em 30 de janeiro.

Homem afirma ter sido agredido por Kannário | Foto: Reprodução | Redes Sociais

"A demora da delegacia em intimar o cantor Igor Kannário deve-se ao fato de ele ter mudado de residência, estando em local não sabido até o presente momento", afirmou o jurista.



Estratégias para achar Kannário

Em seguida, Dr. Márcio Tapioca alertou que há a possibilidade de Igor Kannário ser intimado durante um de seus shows, caso as autoridades não consigam localizar o endereço de sua nova moradia.

"Ele pode ser realmente intimado em qualquer local que se encontre. Seja, por exemplo, em uma gravadora, na casa da genitora dele. Intimar, por exemplo, alguém da família, fazer a intimação até pelo WhatsApp. A polícia tomando todas as devidas precauções para que aquele número do WhatsApp seja realmente dele. Então, qualquer tipo de intimação é válida", finalizou.

A reportagem do Portal MASSA! tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor Igor Kannário, mas não obteve retorno. A equipe de reportagem seguirá tentando conseguir um posicionamento do artista e a matéria será atualizada quando obtivermos as devidas respostas.