Igor Kannário será intimado após denúncia de agressão de trabalhador | A TARDE

O cantor Igor Kannário será intimado a comparecer na sede da 23ª Delegacia Territorial, de Lauro de Freitas, para prestar esclarecimentos sobre a acusação de agressão contra um trabalhador na tarde de terça-feira, 30, em Vilas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com Anderson Lima, ele estava em frente de uma farmácia quando terminou sendo agredido pelo cantor. "Ele (Igor Kannário) estava dentro de um carro. Desceu a filha dele - de 17 anos - e a atual companheira. Um amigo falou que aquela era esposa de Igor Kannário e eu terminei olhando. Ele desceu do carro e foi me acusando de ter feito comentários sobre a filha dele. Quando eu virei para falar com esse amigo, Igor Kannário terminou dando um soco no meu rosto", disse Anderson, que trabalha como técnico de manutenção.

Após a agressão, Igor Kannário teria feito ameaças e foi embora. "Eu não fiz nenhum comentários sobre a filha e a esposa dele. Nem tinha como ele ouvir algo. Se diz defensor da favela e bate nas pessoas na covardia", desabafa Anderson que foi encaminhado para um posto de saúde onde recebeu pontos no rosto. Logo em seguida ele estava na delegacia de Lauro de Freitas, onde foi ouvido.

Por meio de sua assessoria, Igor Kannário negou a agressão e apresentou a versão para a confusão:



"Igor Kannário estava dentro do carro, quando observou um rapaz que olhava de forma maldosa sua filha, menor de idade, que estava indo até a farmácia. Não contente o rapaz chamou mais 02 amigos para olhar a adolescente que ficaram soltando “piadas”, fazendo gestos obscenos, fazendo insinuações de cunho sexual para a criança. Incomodado com a situação, Igor desceu do carro e pediu respeito e informou que era sua filha, uma criança que estava de short, e que poderia facilmente ser filha de qualquer um dos três.

No lugar de um pedido de desculpas, ouviu deboche. Não só por se tratar de sua filha, mas por ser uma criança; de forma repentina, impensadamente, o cantor se envolveu em um desentendimento.

Vale salientar, que será dada uma queixa por parte da filha do cantor na delegacia de Lauro de Freitas. O cantor Igor Kannário é contra veementemente a qualquer tipo de importunação, e repudia qualquer tipo de abuso e falta de respeito a crianças".

Anderson está sendo acompanhado pelo advogado Márcio Tapioca. "Foi uma agressão gratuita, covarde, desproporcionada, ocasionada pelo cantor Igor Kannário. Durante o transcorrer nós iremos provar que suas alegações não merecem prosperar. Nós estivemos após a delegacia, no Departamento de Polícia Técnica, onde foi feito o exame para constatação das lesões corporais. Já existe aí a autoria e agora a materialidade. Então daqui a uns 10, 15 dias mais ou menos o laudo deve sair comprovando as lesões.", afirma o advogado.

O delegado responsável pelo caso, Joelson Reis, disse que Igor Kannário vai ser intimado para apresentar a versão do ocorrido. A data do depoimento não foi informado.

Confira o vídeo: