Igreja Adventista promove ação com atividades veterinárias em Salvador | A TARDE

Jovens voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia irão promover uma ação social dedicada a atividades e cuidados aos animais no bairro de Piatã, na quarta-feira, 13.

Entre as atividades oferecidas em diversas áreas de saúde estão cardiologia, nutrição, vacinas, além de uma oficina veterinária com estudantes universitários da UFBA, o chamado “Pet Day”.

Essa ação faz parte do projeto Missão Calebe, promovido pela igreja há 18 anos. O projeto Missão Calebe é um programa de voluntariado para pessoas que dedicam as férias a serviços sociais e solidários, com participantes em toda América do Sul.

Em Salvador, a ação terá cerca de 9 mil voluntários, durante as férias de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Serviço

O quê: Pet Day

Quando: 13 de dezembro (quarta), às 16h

Onde: Praça Segredos de Itapuã (Rua Guaraçaima - Piatã)

Entrada gratuita