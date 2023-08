'Igreja de Ouro' passa por situação precária e falta de manutenção

Quem vê a fachada da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador, não imagina o luxo que ela guarda em seu interior, como seu altar banhado a ouro. Um dos símbolos do barroco brasileiro, é considerada por especialistas em arte sacra como uma das mais imponentes da América Latina. Além disso, o tempo construído no século XVIII, foi tombado como patrimônio material do Brasil. No entanto, esse símbolo histórico está em situação precária.

Considerada uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo, a igreja integrada ao convento dos frades franciscanos, está com problemas estruturais. O local está com pinturas e teto desgastados, pedaço de madeira escorando, pilastras sem reboco e piso desnivelado em várias regiões, o que dificulta a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.

Um dos pátios da Igreja foi parcialmente fechado, há um pouco mais de um mês, por causa do risco de queda do pináculo direito. A cúpula de metal, que pesa cerca de um tonelada e meia, passará por restauração.

Motoristas e pedestres foram impedidos de circular por algumas vias, que estão bloqueadas. Assim, hotéis, restaurantes e estacionamentos esvaziaram. O processo de restauração ainda está em fase de licitação e não há previsão para conclusão. Isso tem afetado o comércio da região, que depende, muitas vezes, de turistas.

As visitas ao tempo, seguem mantidas. Em maio deste ano, o governo federal fez a restauração dos painéis lusitanos de todo o prédio, mas as melhorias não se estenderam a outras partes do local. Ainda está no planejamento de 2023 do Iphan a contratação de empresa para elaboração de projetos exclusivos de arquitetura, engenharia e restauração. O tempo médio de restauração de um monumento como a Igreja dura entre dois e três anos.