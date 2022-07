Igreja do Jardim das Margaridas é assaltada pela 3ª vez em três meses

Localizada no bairro do Jardim das Margaridas, em Salvador, a igreja do Divino Espírito Santo, na Rua Bromélias Brancas, foi assaltada novamente na última terça-feira, 26. Segundo integrantes da comunidade religiosa, entre roubos e tentativas, essa já é a terceira vez que o templo é arrombado em três meses.

O assalto ocorreu quando não havia ninguém no local. De acordo com fiéis, os bandidos levaram itens como cálice da consagração e fizeram muita bagunça ao longo da ação: hóstias consagradas foram derrubadas e o sacrário revirado.

A suspeita é de que os criminosos tenham entrado pelo telhado e utilizado um dos bancos da igreja como escada. Em nota, a comunidade religiosa informou que interrompeu todas as atividades a partir desta quarta até o sábado, 30, “para a organização da Igreja e segurança de todos”.

As atividades serão retomadas no domingo, 31, com a Santa Missa, que ocorre às 7h30.