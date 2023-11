Ilê Aiyê realiza Festival de Grãos no dia 9 de dezembro | A TARDE

O Ilê Aiyê vai realizar, no próximo dia nove de dezembro, o Festival de Grãos Wajeum, uma mistura de gastronomia ancestral e música, a partir das 12h, na Senzala do Barro Preto, onde fica a sede do bloco, no bairro do Curuzu.



O ingresso inclui camisa do evento, que dá direito a um Buffet de grãos, alimento que foi domesticado e cultivado desde as primeiras civilizações no continente africano. O almoço será acompanhado pela apresentação artística da Band’Aiyê, atração musical do evento, enaltecendo a cultura e tradições afro a partir da percussão.



Ingressos disponíveis em: https://www.bilheteriadigital.com/wajeum-ile-aiye-festival-de-graos-09-de-dezembro



No cardápio, as opções de entrada são caldo de sururu, caldo verde, abará e acarajé. Já como prato principal, serão servidos cinco tipos de grãos, todos acompanhados de guarnições como saladas, couve refogada, farofa e laranja. São eles: Feijoada de feijão branco com frutos do mar (Yemanjá), Feijoada de feijão preto (Nanã), Feijoada de grão-de-bico (Oxóssi), Feijoada de feijão-de-corda (Caboclos) e Feijoada de feijão mulatinho (Ogum). Para adoçar o paladar, doces regionais compõem a sobremesa do Buffet.