Incêndio atinge apartamento na Pituba e assusta moradores; vídeo

Um incêndio no 18º andar do Edifício Fábio, no Parque Júlio César, na Pituba, assustou pessoas próximas e moradores do local na madrugada deste domingo, 30.

As chamas ameaçaram as pessoas que estavam nos andares de baixo, devido ao risco de destruição das janelas com o calor. Não se sabe onde o incêndio começou e as causas, mas o fogo atingiu quase todo o apartamento.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com o Corpo de Bombeiros e espera o retorno. Confira abaixo alguns vídeos enviados por leitores, próximo do local do incêndio.

Lucas Franco

