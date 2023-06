Incêndio atinge depósito de sucatas na Suburbana; vídeo

Um depósito de sucatas e peças de carro pegou fogo na Avenida Suburbana, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 15. Segundo informações de moradores locais, o estabelecimento fica próximo da subida do Alto do Cabrito, perto de um posto de gasolina da região. O trânsito na localidade ainda apresenta lentidão no começo da manhã de hoje.

Incêndio em depósito afeta o trânsito na Suburbana | Foto: Daniel Genonadio | Ag. A TARDE

Em vídeo, uma pessoa registrou o momento em que as chamas tomaram conta do espaço. ela passou pelo local por volta das 1h da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. Ainda não há informações sobre o que teria causado o episódio.

Reprodução / Redes Sociais

Em nota, o Corpo de Bombeiros da Bahia informou que o incêndio foi debelado. No entanto, a estrutura de sustentação do estabelecimento foi comprometida. Uma retroescavadeira foi usada para a retirada de materiais acumulados na entrada do depósito.

Estrutura do depósito ficou comprometida | Foto: Leitor Portal A TARDE