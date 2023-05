Incêndio atinge e destrói galpão no bairro de Valéria, em Salvador

Um incêndio atingiu e destruiu um galpão no bairro de Valéria, em Salvador, na noite de segunda-feira, 29. De acordo com informações da TV Bahia, as chamas começaram por volta de 22h30 de ontem.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros se revezaram no combate ao fogo e no início da manhã desta terça-feira, 30, segundo a Record TV Itapoan, o incêndio foi controlado nesta manhã.

O fogo causou danos à estrutura do galpão, que precisou ser interditado, conforme o Corpo de Bombeiros.

No local, eram armazenados materiais plásticos importados, vindos da China, que seriam comercializados no comércio local. A causa do incêndio será investigada pela Polícia Técnica. Não houve feridos.