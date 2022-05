Incêndio atinge galpão da Codeba, no bairro do Comércio

Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta sexta-feira, 15, o galpão 3 da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), no bairro do Comércio, em Salvador.

Vigilantes que trabalham no local perceberam o incêndio ainda por volta de 00h15. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que está no local com 12 viaturas, o galpão continha um grande volume de celulose, material altamente inflamável, o que causou uma rápida expansão do fogo.

O forte calor gerado pelo incêndio fez com que parte do teto do galpão e parte das paredes caíssem na pista da Avenida da França, via em que ele está localizado. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), uma das faixas da avenida foi interditada e a opção de tráfego para se chegar a regiões, como o Vale do Canela, é seguir pela Ladeira da Montanha. Próximo à região de São Joaquim, o trânsito esteve lento, mas em função do movimento no sistema Ferry-Boat.

No galpão, estiveram, além do próprio Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, agentes da Transalvador e uma equipe da Defesa Civil de Salvador (Codesal), para avaliar possíveis riscos na estrutura. Não houve feridos. Segundo o comandante-geral da corporação, Adson Marchesini, o local não tem alvará de vistoria e a companhia havia dado entrada para aprovação do projeto. O incêndio já foi controlado.

O Portal A TARDE tentou contato com a Codeba para saber mais detalhes sobre a causa do incêndio, mas não teve retorno.

Confira o vídeo:

null Rafaela Araújo | Ag. A TARDE