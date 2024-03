Incêndio atinge GBarbosa e loja ficará fechada temporariamente | A TARDE

Um princípio de incêndio atingiu a unidade do GBarbosa que fica localizado na Estrada das Barreiras, na Engomadeira nesta segunda-feira, 18. De acordo com a rede, as chamas atingiram uma área de depósito da loja.

A equipe de brigada da loja e o Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas. Não houve vítimas e a causa do incidente está sendo investigada.

Segundo o GBarbosa, a unidade ficará fechada temporariamente, devido à ocorrência, e será reaberta assim que a fumaça for dissipada e o ambiente estiver em perfeitas condições de receber clientes.