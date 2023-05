Incêndio atinge prédio no bairro da Pituba

Um incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira, 31, no Bairro da Pituba, em Salvador. Segundo informações preliminares, o incidente aconteceu em um dos prédios residenciais da Rua dos Radialistas.

De acordo com um vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, ações para conter o incêndio já estavam sendo tomadas no local antes do acionamento do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo as imagens, o fogo consumiu uma parte baixa do prédio.



Após os avanços das chamas, o Corpo de Bombeiro foi acionado e iniciou o combate no local. Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a ocorrência foi registrada em um apartamento do 1° andar num edifício. A equipe está realizando o rescaldo do incêndio. A causa ainda é desconhecida.

Nota CBMBA sobre incêndio na Pituba

"Bombeiros militares já estão realizando o rescaldo do incêndio que atingiu um apartamento do 1° andar num edifício na rua dos Radialistas, na Pituba, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 31. Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida".

Veja o vídeo

Incêndio é registrado em prédio no bairro da Pituba, em Salvador Reprodução