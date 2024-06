Incêndio atinge restaurante em shopping de Salvador

O estabelecimento ficou temporariamente fechado - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Um princípio de incêndio atingiu um restaurante da Praça de Alimentação do Salvador Shopping na noite desta quarta-feira, 12. Conforme apuração exclusiva do Portal A TARDE, havia clientes no local no momento do ocorrido, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a administração do local, o fogo foi rapidamente contornado pela equipe do centro de compras. Ainda não há informações sobre as causas do ocorrido.

Ainda segundo a administração, o shopping permanece funcionando normalmente. O estabelecimento chegou a fechar temporariamente, mas voltou a funcionar ainda na noite desta quarta.