Incêndio: barracas de ambulantes em Paripe pegam fogo | A TARDE

Algumas barracas de vendedores ambulantes que trabalham em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, pegaram fogo na noite desta quinta-feiram 14. O incêndio ocorreu na rotatória do bairro e as chamas se espalharam pelas barracas.

A cena foi filmada por moradores que passavam pela região, que lamentaram a situação. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, pois moradores acreditam que as chamas teriam sido provocadas propositalmente. A versão ainda não foi confirmada pela Polícia e não há informações sobre a autoria do crime ter ligação com o tráfico.

Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela população e controlou as chamas. Não houve feridos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que a ocorrência não foi registrada.