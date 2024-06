Incêndio é causado por queima de recicláveis no Comércio | A TARDE

Um incêndio foi provocado após pessoas atearem fogo em materiais recicláveis na Travessa Frederico Pontes, paralela à Avenida Engenheiro Oscar Pontes, no bairro do Comércio, atrás do muro do pátio da Receita Federal, na tarde desta terça-feira, 28. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Não houve feridos.

De acordo com populares, moradores em situação de rua ateraram fogo em materiais recicláveis como papelão, papéis e placas usadas para letreiros. Dessa forma, o fogo tomou proporções maiores e formou uma fumaça preta, que poderia ser vista à distância.

Também foi informado que as pessoas em situação de rua, que transitam na região tem o costume de atear fogo nos materiais. Isso acontece porque moradores da região depositam materiais recicláveis na localidade, e assim, as pessoas em situação de rua ateiam fogo.

Os bombeiros só souberam o que ocasionou o incêndio após chegar ao local.

Pessoas que trabalham em volta do Comércio, em clínicas e estabelecimentos comerciais, já sentem o impacto da fumaça. O Art. 250, do Código Penal, afirma que “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”, com pena de reclusão, de três a seis anos, e multa.

Além disso, a queima de lixo é considerada um ato criminoso, mesmo quando dentro de propriedade particular. Isso porque, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana.

