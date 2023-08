Incentivos da Setur movimentam turismo na capital e no interior

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) segue com a política de incentivos a eventos que movimentam a economia, na capital e no interior. No último fim de semana, ações foram realizadas em Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos, nos segmentos náutico, esportivo e da produção artesanal.

Em Bom Jesus da Lapa, na zona turística Caminhos do Oeste, as festividades em homenagem ao Bom Jesus tiveram auge no domingo, 6. Até o fim do mês, o município deve receber mais de 600 mil fiéis.

Segundo a Setur-BA, foi lançado um projeto de incremento do turismo religioso na região, com a promoção de roteiros, pesquisa sobre o perfil dos visitantes e parceria em atividades do Santuário do Bom Jesus.

No porto de Salvador, a grande atração foi o navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, que abriu visitação pública, com receptivo especial da Setur-BA, marcado por rodas de capoeira, mini trio, baianas típicas e a bateria do bloco afro Muzenza.

Mais de 16 mil pessoas, entre baianos e turistas, conheceram o navio, que é utilizado como auxiliar na formação de pessoal da Marinha, representa o país em eventos e difunde a cultura náutica.

Ainda na capital, cerca de mil pessoas participaram da 8ª Corrida da Coppa, no Parque Metropolitano de Pituaçu, que comemorou os 43 anos da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental ( Coppa). Durante a competição, os atletas puderam conhecer as trilhas na área de Mata Atlântica.

Salvador também ganhou a nova Casa do Artesanato da Bahia, no Porto da Barra, entregue pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre), que conta com um posto avançado de atendimento ao turista, instalado pela Setur-BA.

O espaço é voltado para a produção associada ao turismo e conta com a exposição de obras de artesãos das 13 zonas turísticas baianas.