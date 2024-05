Inconsistência em endereços vira problema para motoristas da Uber | A TARDE

Motoristas da Uber em Salvador têm passado por estresses diários envolvendo o aplicativo. Trabalhadores têm se queixado que ao aceitarem uma corrida, apesar das ruas estarem corretas, os bairros aparecem trocados. Ao Portal A TARDE, os condutores relataram os erros do sistema.

Ney Gentil, de 62 anos, que trabalha há 8 anos na empresa de transportes, detalhou a situação e disse que tem ocorrido corriqueiramente nas suas corridas já há mais de quatro anos.

“Está acontecendo muito isso. As ruas em si estão certas, a gente vai no endereço certo, se for pelo GPS, mas às vezes deixamos de aceitar corrida por que eles estão trocando os bairros e, às vezes, é perigoso. Estão botando o endereço certo, mas com o bairro errado, então ficamos sem saber qual é o correto”, contou.

“Um exemplo, o Salvador Shopping que é Caminho das Árvores, o aplicativo bota, às vezes, como bairro de São Caetano. Também já tive casos de chamar na Paralela e estar como São Caetano ou na Pituba como Amaralina”, descreveu.

De acordo com o motorista, a inconsistência começou após uma atualização e desde então ele entra em contato com a Uber para tentar solucionar. “A gente já informou, mas eles não corrigem.”

“Isso já vem de muito tempo e infelizmente continua acontecendo, principalmente o bairro de São Caetano, que aparece direito nos bairros que não tem nada haver e não adianta a gente reclamar com a Uber que ela não se preocupa em resolver esse problema. Não adianta a gente ficar mandando o tempo todo e-mail, pedindo para eles corrigirem, eles não dão atenção nenhuma para o motorista”, declarou.

Quem expõe também viver isso diariamente é o motorista Rafael Bittencourt, de 29 anos, que relatou que em algumas localidades da capital baiana, “o aplicativo está distorcendo o destino da corrida, porém o GPS, informa o local correto.”

O condutor citou algumas situações que ocorrem como: o bairro “Cabula, aparece como São Caetano. São Rafael, Vale dos Lagos, Paralela Park, aparecem como Pirajá. Cajazeiras, aparece em alguns casos como Valéria.”

Rafael mencionou que passa por isso também há algum tempo e nos últimos seis meses os casos se intensificaram. “Antes era só um caso ou outro". Assim como Ney, Bittencourt disse que já reportou a empresa “porém o suporte informa que irá corrigir e não corrige”.

“Essa situação vem atrapalhando o trabalho, pois temos em média 15 segundos para visualizar, analisar e aceitar uma corrida, e dentro desse tempo é difícil fazer julgamento do local exato que estamos indo, pois com o aumento da violência na cidade, precisamos saber exatamente o local que vamos, a fim de evitar transtornos”, informou.

“Muitos motoristas que não conhecem o nome das ruas, não aceitam a corrida de imediato, outros vão por conhecer o nome da rua. Aí, por exemplo, tem aparecido Estrada Paciência, em Valéria, mas na verdade é na principal de Cajazeiras. Para os passageiros isso gera um impacto muito grande, vamos supor, de 10 motoristas, 2 ou 3 vão para Valéria, por exemplo, por ser uma área de risco”, concluiu.

GPS da Uber

Tanto Ney quanto Rafael dizem ter problemas com o GPS da Uber. “Ele é muito ruim, quem trabalha com ele diz que ele é muito ruim de trabalhar”, alegou o motorista de 62 anos.

“O GPS da Uber não é recomendado o uso, pois não funciona corretamente no que tange navegação, mandando entrar em rua sem saída ou até na contramão”, revelou Bittencourt.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Uber que informou que não recebeu nenhum relato sobre o problema.

Além disso, em nota, a empresa disse que qualquer situação com “inconsistência no mapa, o motorista parceiro pode reportar a situação diretamente no aplicativo, antes ou após a realização de uma viagem” e alertou que existe



Confira o comunicado na íntegra:



"Ao encontrar qualquer inconsistência no mapa, o motorista parceiro pode reportar a situação diretamente no aplicativo, antes ou após a realização de uma viagem. A Uber tem equipes dedicadas a melhorar a precisão da navegação e endereços fornecidos.



No reporte, que também pode ser feito pela Central de Ajuda no site da Uber, devem ser fornecidos detalhes específicos e precisos para agilizar a correção.



Além disso, caso prefira, o motorista parceiro tem a opção de escolher outro app de navegação de sua preferência (como Google Maps ou Waze, por exemplo), que será iniciado, automaticamente, a cada viagem."



Dificuldade dos passageiros



Soteropolitanos que moram em bairros mais periféricos e considerados mais perigosos na capital baiana e costumam utilizar o Uber relataram ao Portal que enfrentam diariamente problemas para conseguir um motorista que aceite.

“Levo de 15 a 40 minutos, quando consigo, normalmente das 8 às 16 horas consigo pedir, mas nunca para o local exato onde moro, sempre ruas antes ou no final de linha do bairro, e depois tenho que caminhar 10 a 20 minutos para casa. Em qualquer aplicativo, uber, 99 pop, indriver, a gente comenta que é uma humilhação para conseguir ir para casa”, disse a jornalista Hadassa Aragão, de 29 anos, que mora no bairro de Pernambués.

A escritora Stefanie Cabanelas, de 26 anos, contou que também mora em Pernambués, no entanto, em uma região que,de acordo com ela, não é considerada periferia, mas segundo ela, só pelo fato de ser no bairro, ela possui muita dificuldade para pegar um Uber.

“Eu levo em média de 20 a 30 minutos para achar Uber. Quando é tarde da noite, eu não consigo achar em menos de 30 minutos. Isso que eu moro na parte de Pernambués que não é periférica, mas só pelo fato do nome ser Pernambués, demora esse tempo todo pra alguém aceitar a corrida , fora quando aceitam e depois cancelam”, revelou.

Além de Pernambués, entres os bairros mais difíceis para conseguir um motorista, conforme relatos ao Portal, é Periperi. “Tenho muita dificuldade”, disse uma fonte em pesquisa.

A advogada Adrielle Venas, de 29 anos, mora em Periperi sofre para voltar para casa de Uber, principalmente a noite.

“A dificuldade com o Uber não é nem para sair, a questão para retornar para casa. Eu não tenho a mesma facilidade, principalmente, a partir de certos horários, de pico, em razão da distância, do congestionamento e quando chega por volta das 20h, você já começa a encontrar dificuldade e está pior agora”, afirmou.

“ Então você quer sair e quer voltar de madrugada, esqueça! Voltar de Uber? Isso não acontece.Não vai encontrar alguém que vai estar disposto a ir para o subúrbio esse horário”, disse.

Outra região da capital baiana que vem sofrendo bastante com a falta de interesse dos motoristas é São Cristóvão. De acordo com o arquiteto Matheus Borges, no mínimo de tempo que se leva para se pegar uber no local, são 25 minutos.

“Toda sexta eu vou pra Mussurunga jogar, para achar um Uber às 19h leva em média 40 minutos. Já na volta, que eu peço por volta de meia noite, chego a esperar 2 horas. Final de semana, caso eu saia de Uber pela noite, eu peço até no máximo às 21h, depois disso fica bem complicado, tanto achar, quando não cancelam a corrida”

Uber em Salvador

O serviço de transporte urbano particular por aplicativo Uber, criado em 2010 nos EUA, chegou na Bahia em 2016, dois anos após início de operação no Brasil. A capital baiana foi a 10ª cidade do país a receber o serviço.

Ao todo, o Brasil possui 1 milhão de motoristas e entregadores parceiros e 30 milhões de usuários, conforme divulgou a própria Uber no seu site oficial.