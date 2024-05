Influenciador causa polêmica após postar vídeo atirando para cima | A TARDE

Imagens do influencer baiano Pigmeu efetuando disparos com uma suposta arma de fogo viralizaram nas redes sociais na tarde de terça-feira (30). No vídeo, é possível ver o humorista sorrindo antes de apertar o gatilho diversas vezes do suposto armamento. [Assista vídeo abaixo]





Reprodução/Redes Sociais

As imagens foram gravadas próximo a uma quadra de futebol, mas não há informações sobre quando e onde foram registradas.



As imagens causaram polêmica nas redes sociais e internautas reprovaram a atitude do influencer. "Pergunta que não quer calar. De quem é essa arma?", questionou um rapaz.



"Ao invés de levantar a mão pro alto, ele está levantando a arma e atirando pro céu", afirmou uma segunda pessoa. "Esse projétil vai cair em algum lugar, dá pra ver ao fundo luzes. Depois aparece um baleado, não sabe de onde veio, foi BALA PERDIDA", escreveu outro.



A Coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, entrou em contato com o influencer digital Pigmeu via Instagram para apurar a veracidade do episódio e obter um posicionamento sobre o caso. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve resposta.