Influenciadora baiana tem conta hackeada e invasores aplicam golpes | A TARDE

A criadora de conteúdo e jornalista baiana Alice Santiago (@alicefazpao), conhecida nas redes sociais por compartilhar receitas, teve uma surpresa nada agradável ao acessar o seu celular na tarde de quarta-feira, 27. O que havia começado com uma solicitação indevida de portabilidade de número de celular, chegou a invasão e aplicação de golpes em suas redes sociais.

Tudo aconteceu quando a influenciadora digital percebeu que havia ficado sem sinal de celular, que tem a TIM como operadora, na tarde de ontem. Ela suspeitou que estivessem usando seu número de celular para fazer portabilidade, e assim, conseguir aplicar golpes.

“Tive a ideia de ir no aplicativo da operadora, e ver os protocolos do dia. Quando eu entrei, tinha a solicitação de portabilidade, que não fui eu que fiz. E aí começou a saga, porque eu já sabia que estavam tentando pegar meu chip e entrar nas minhas redes sociais para a aplicação de golpes. Ao mesmo tempo eu precisava resolver, porque eu estava sem sinal, apenas com o wi-fi funcionando, e estava com medo de a qualquer momento perder o WhatsApp e os contatos também serem enganados dessa mesma forma”, conta a influenciadora.

Ela conta que o titular da conta da TIM está em nome da mãe, e que pediu para que ela fosse a uma unidade física da operadora para tentar cancelar o chip e solicitar um outro. Às 20h30, ela teria recuperado o chip e precisou mudar para um plano que tivesse possibilidade de chip virtual.

“Enquanto minha mãe recuperava o chip, eu estava tentando proteger as redes sociais. Estava a todo momento trocando as senhas do Instagram, botando senhas dificílimas, estava verificando se estava tudo certo em relação às verificações de duas etapas, verificando inclusive se não era o meu número que estava como verificação de duas etapas, porque eles dizem que deixar o número é muito inseguro”, explica a jornalista.

Apesar dos esforços, nada disso impediu que os invasores acessassem suas redes sociais e começassem a aplicar os golpes envolvendo promessas de investimentos. “Percebi que os invasores conseguiram mudar o meu e-mail e o telefone da conta. Como é que eles permitem isso? Não chegou nenhum e-mail no meu e-mail que está vinculado à minha conta de criadores de conteúdo. É uma falha de segurança da meta. A única coisa que chegou foi um código de verificação pelo celular às cinco da manhã”,

Após a invasão dos golpistas, começou mais uma etapa da batalha para Alice: a recuperação das contas através do suporte do Meta, que é a empresa de tecnologia responsável por administrar o WhatsApp, Instagram e Facebook.

“O suporte da Meta e do Instagram é horroroso. Eu cheguei inclusive a assinar o Instagram Verify para tentar falar com suporte, através do meu instagram pessoal - que não foi hackeado -, tentei falar com suporte e o suporte me disse que nada poderia fazer mesmo os meus documentos do instagram pessoal e do profissional serem os mesmos. Me deram aqueles protocolos quase de bot, sabe super gélidos que não explicam nada e ficam te colocando em um loop, e quando ver, já está no início de onde começou”, desabafa a influenciadora.

Alice Santiago conta ainda que registrou boletim de ocorrência online e que o caso foi designado para a 9ª Delegacia Territorial - Boca do Rio.

Como evitar cair em golpes?

O número de golpes cibernéticos tem aumentado drásticamente a medida que são anunciadas novas tecnologias, programas sociais e outros benefícios. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 mostram que houve um aumento de 66,2% no crime de estelionato cometido por meio eletrônico no país.

A percepção do advogado criminalista, Marinho Soares, é de que quanto mais a economia é aquecida e mais recursos de programas sociais são disponibilizados neste final de ano, cresce também o número de crimes cibernéticos contra beneficiários.

“A gente sabe que a economia é aquecida pelo 13º dos trabalhadores e programa de renda, e isso é um aquecimento da economia. As pessoas que vivem do golpe, principalmente esses golpes estelionatários, sempre buscam uma forma nova de lesar as pessoas. Quando se fala em rede social, também é um meio de ganhar dinheiro, principalmente quem vive da Influência Digital, então os criminosos ficam bastante atentos, e sempre buscam formas de poder ganhar dinheiro no golpe”, explica o advogado.

O primeiro passo a se fazer em casos de invasão de contas tanto de redes sociais, quanto de aparelho celular, é fazer o boletim de ocorrência e avisar a amigos e familiares sobre a ação criminosa.

“Registrar um boletim de ocorrência será um amparo legal que você terá futuramente, em casos de processo. Nesse caminho também é preciso informar aos bancos, operadoras de telefonia, amigos e familiares sobre a invasão no sistema para que possam ajudar na divulgação, e assim, evitar que outras pessoas caiam em golpes”, indica Marinho.

Para “minimizar” a dor de cabeça com os golpes, o especialista aponta que o usuário deve colocar senhas difíceis e sempre trocá-las, evitar comunicá-las a terceiros e usar o celular com outros sites abertos.

“São coisas básicas, mas pode evitar que as pessoas passem por constrangimentos como esses”, finaliza o advogado.

O que diz a TIM

Em nota, a TIM informou que está apurando o caso e que adota protocolos rígidos de segurança, que são revisados constantemente para evitar ações indevidas nas linhas. “A operadora está à disposição para corrigir imediatamente qualquer irregularidade nos acessos”

“Para casos de suspeita de fraude, a companhia sugere o registro de um boletim de ocorrência, além de contato com redes sociais, instituições bancárias e outros apps que possam ser acessados pelos criminosos. Recomenda ainda, como forma de proteção, medidas como autenticação de dois fatores, evitar uso de SMS ou ligação telefônica para recuperação de senha e habilitação de senhas de segurança no SIMCard”, continua

O que diz o META

A reportagem entrou em contato com o META e aguarda o retorno para atualização da matéria. O espaço está aberto a manifestações.