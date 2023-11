Influenciadores baianos lamentam morte de Rodrigo Amendoim, o "Mendo" | A TARDE

A morte de Rodrigo Amendoim, confirmada por Cristian Bell na noite deste sábado, 28, causou uma grande comoção na web. Entre os influenciadores baianos, a repercussão foi imediata e muitos amigos de “Mendo” lamentaram a notícia.

Laís Santiago, ex-namorada de Rodrigo, postou um vídeo nos stories bastante emocionada: “gente, eu não estou acreditando nisso não”. Depois ela fez uma postagem no feed:

Lore Rufis, que estava em uma festa de Halloween, disse que iria interromper as postagens em respeito ao influencer.

"Acabei de ver a notícia de Rodrigo Amendoim, estou em choque, aliás, todos aqui estamos. Ainda estou tentando entender o que aconteceu, assim como vocês. Meus sentimentos para toda a família e aos amigos mais próximos, que Deus conforte o coração de todos", escreveu.

Tassia Brasil refletiu sobre um possível papel da internet na morte de Amendoim. “A internet destrói, a internet meta, a internet acaba com sonhos. Comentários, críticas, julgamentos, 99% de pessoas que não sabem quem somos, mas se acham no direito de falar de nós, das nossas vidas, como se soubessem, criam histórias, tiram conclusões, debocham, desejam o mal, começam a odiar alguém, sem motivo algum […] É muito triste, ver jovens tirando as suas próprias vidas, interrompendo sonhos”, afirmou.

Aos prantos, Cristian Bell contou aos seguidores que estava desesperado. O influenciador, que era um dos grandes amigos de Amendoim está em Fortaleza, onde fazia um trabalho. “Estou sem notícias, me ajudem, preciso sair daqui”.

Também em respeito à Amendoim, o influenciador Menor Ericson cancelou um evento que faria. Ele postou um vídeo homenageando o amigo: “pra sempre no meu coração, eu te amo irmão”.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.