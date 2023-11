Inmet emite alerta de perigo após chuvas intensas em Salvador | A TARDE

Salvador teve chuvas e ventos fortes nesta terça-feira, 7. Por causa disso, o Inmet emitiu alerta amarelo, que sinaliza perigo de chuvas intensas, com velocidade entre 40 e 60 km/h no litoral de Salvador e na região metropolitana, durante esta semana.

De acordo com o órgão, pode chover também na faixa entre o Baixo Sul, Recôncavo e Nordeste, com acumulado que pode passar dos 50mm. Ainda nesta terça a temperatura na capital baiana varia entre 22ºC e 27ºC. Desta quarta até sexta, 10, a temperatura fica entre 22ºC e 28ºC.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), alertou para o risco de alagamento e deslizamento de terra e reforça que o órgão funciona em regime de plantão 24h, no número 199. Parte do teto da diretoria-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), desabou na madrugada desta terça por causa do vento forte e da chuva que atingem a capital baiana.

Já no aeroporto de Salvador, três voos foram remanejados nesta terça-feira por causa do mau tempo na capital. Algumas localidades e parte de bairros de Salvador tiveram problemas no fornecimento de energia por causa da chuva e dos ventos. Por volta das 17h não havia luz em trechos do Rio Vermelho, CAB, Comércio, Pituba, Imbuí, Armação e Pelourinho. Além disso, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos não vão operar nesta terça-feira.

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo operou com conexão em Itaparica ou em Mar Grande, porque as condições de navegação no percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé estão adversas para o tráfego dos catamarãs.