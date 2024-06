Inscrições de concurso com 593 vagas em Salvador seguem abertas

- Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador segue com inscrições abertas até o dia 8 de julho para o concurso público com 593 vagas de nível médio, técnico e superior na área de saúde. O valor da taxa varia de R$100 a R$125 e os interessados devem se inscrever através do site https://concursando.idecan.org.br/informacoes/53/.

As vagas são para profissional de atendimento integrado, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, terapeuta ocupacional, nutricionista, dentista, fiscal de controle sanitário, fiscal de controle sanitário enfermeiro, fiscal de controle sanitário farmacêutico, dentre outros. A remuneração dos cargos pode variar de R$2.250,00 a R$12.666,54.

O profissional, depois de contratado, deverá cumprir de 20 a 40 horas semanais. A seleção dos candidatos será por meio de uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 17 de novembro deste ano. O conteúdo programático contará com questões a respeito das disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação SUS, atualidades, noções de informática e conhecimentos específicos. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Confira as vagas e os salários

Nível superior

Assistente social: 56 vagas – 40h semanais – salários entre R$ 5.999,94 e R$ 4.499,96;

Biólogo: 3 vagas – 40h semanais – salários de R$ 5.999,94;

Enfermeiro: 63 vagas – 40h semanais – salários entre R$ 9.333,24 e 5.999,94;

Farmacêutico: 19 vagas – 40h semanais – R$ 5.999,94;

Fisioterapeuta: 8 vagas – 40h semanais – R$ 5.999,94;

Fonoaudiólogo: 3 vagas – 40h semanais – R$ 5.999,94;

Médico: 72 vagas – carga horária de acordo com a especialidade e local de atuação – entre R$ 2.997,97 e R$ 12.666,54;

Médico veterinário: 10 vagas – 40h semanais – R$ 4.499,96;

Nutricionista: 8 vagas – 40h semanais – R$ 4.499,96;

Odontólogo: 20 vagas – carga horária de acordo com local de atuação – R$ 9.333,24;

Terapeuta ocupacional: 23 vagas – 20h semanais – R$ 2.999,97;

Fiscal de controle sanitário enfermeiro: 2 vagas – 40h semanais – R$ 7.499,92;

Fiscal de controle sanitário farmacêutico: 1 vaga – 40h semanais – R$ 7.499,92;

Fiscal de controle sanitário nutricionista: 1 vaga – 40h semanais – R$ 7.499,92;

Fiscal de controle sanitário odontólogo e sanitarista: 1 vaga – 40h semanais – R$

7.499,92;

Sanitarista: 2 vagas – 40h semanais – R$ 9.243,32.

Vagas para nível técnico

Técnico de enfermagem: 104 vagas – carga horária de acordo com local de atuação – entre R$ 2.500,04 e R$ 2.999,97;

Técnico em laboratório: 8 vagas – 40h semanais – R$ 2.999,97;

Seis vagas para nível médio

Auxiliar em saúde bucal: 6 vagas – 40h semanais – R$ 2.250,00.