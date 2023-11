Inspeção no presídio da Mata Escura aponta condições precárias | A TARDE

O Ministério Público estadual e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizaram uma inspeção, nesta quinta-feira,19, no Presídio de Salvador, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. A inspeção aconteceu com a presença da promotora Andrea Ariadna, da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Criminal. Foram analisadas a estrutura física e as redes hidráulica e elétrica.

De acordo os resultados preliminares da avaliação, o prédio principal e anexo do Presídio não tem condições de habitabilidade em virtude das péssimas condições estruturais, com infiltrações, mofo e rachaduras que colocam em risco a saúde e integridade física de quem estiver no local. Vão ser produzidos relatórios técnicos da inspeção.

Segundo a promotora Ariadna, pela péssima situação, o prédio principal foi esvaziado completamente pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), com os últimos detentos retirados no último dia 6 de outubro. Em agosto, quando começou o esvaziamento, a unidade contava com 668 presos. Os provisórios foram transferidos para a Cadeia Pública. A outra parte está no prédio anexo, atualmente com 301 detentos, onde há diversas celas sem quaisquer condições de habitabilidade.