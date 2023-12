Instituto aponta 49 vítimas de bala perdida em Salvador durante 2023 | A TARDE

Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 49 pessoas foram vítimas de bala perdida em Salvador e Região Metropolitana de Salvador durante o ano de 2023. O levantamento aponta que, desse total de vítimas, 15 morreram

Na última segunda-feira, 18, o caminhoneiro Paulo César se tornou mais uma dessas vítimas nas estatísticas. Ele retornava para sua residência no bairro do Calabar, após um dia de lazer, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo. "Eu estava no pagode, vinha para minha casa e já chegaram atirando", contou. O projétil está alojado em seu quadril e ameaça seu retorno ao trabalho.

Neste ano, o mês de novembro se apresenta como o mais violento na capital e na RMS. Ainda segundo dados coletados pelo instituto, houve 141 tiroteios, com 121 mortos e 23 feridos. Três casos de chacinas foram apurados em novembro, dois deles durante ações e operações policiais.