Novembro fecha com maior índice de vítimas da violência armada em 2023 | A TARDE

De acordo com os dados do Instituto Fogo Cruzado, 144 pessoas foram vítima da violência armada em Salvador e Região Metropolitana durante só no mês de novembro deste ano. Segundo o relatório, os dados do Instituto Fogo Cruzado apontam 141 tiroteios, com 121 mortos e 23 feridos. Três casos de chacinas foram apurados em novembro, dois deles durante ações e operações policiais. Pelo segundo mês consecutivo, o município de Camaçari registra 23 tiroteios e segue como segundo colocado no ranking do mapa da violência em 2023, depois de Salvador.



Ainda conforme o levantamento, dos 144, 38 foram atingidos durante ações e operações policiais (33 mortos e 5 feridos); 12 mortos em chacinas; duas pessoas feridas por bala perdida e duas mulheres mortas por feminicídio. 20 pessoas foram baleadas dentro de residências (18 mortas e duas feridas), seis pessoas foram baleadas em meio a disputas entre grupos armados (quatro mortos e três feridos); seis pessoas foram baleadas durante roubo/tentativa (três mortos e três feridos) e quatro pessoas foram atingidas em meio a perseguições (dois mortos e dois feridos).

O mapa da violência armada

Salvador : 94 tiroteios, 78 mortos e 15 feridos

Camaçari : 23 tiroteios, 20 mortos e 7 feridos

Lauro de freitas: 8 tiroteios e 8 mortos

Dias D'ávila: 4 tiroteios, 3 mortos e 1 ferido

Vera Cruz: 3 tiroteios e 3 mortos

Candeias: 2 tiroteios e 2 mortos

Mata de São João: 2 tiroteio e 2 mortos

Simões Filho: 2 tiroteio e 2 mortos

Madre de Deus: 1 tiroteio e 1 morto

Pojuca: : 1 tiroteio e 1 morto

São Francisco do Conde: 1 tiroteio e 1 morto