Pastor evangélico está entre vítimas de chacina na Bahia | A TARDE

Um pastor evangélico está entre as quatro vítimas da chacina que ocorreu no povoado de Casinhas, zona rural de Jeremoabo, cidade no norte do estado, neste domingo, 12. Todas as pessoas eram da mesma família e religiosas.

Eguinaldo de Jesus Silva, de 43 anos, era líder da Intercessão Evangélica, um grupo de oração da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele era casado com Flávia Nunes de Jesus, 32, que também foi morta. A terceira vítima foi a mãe do pastor, a idosa Dominga Maria de Jesus Silva, de 68 anos.

A quarta vítima da chacina foi Judite Angelina de Jesus Santos, 74 anos. Ela também era da mesma família, mas ainda não há informação sobre o grau de parentesco. O grupo estava em um carro, quando o veículo foi interceptado por homens armados, em uma moto.

Outro religioso, amigo de Eguinaldo, informou que a família seguia para Salvador. Uma quinta pessoa que estava no carro também foi baleada, mas sobreviveu ao ataque. Ela foi levada para um hospital, e não há detalhes sobre o estado de saúde, nem se esta pessoa prestou depoimento.

A chacina é investigada pela Delegacia de Jeremoabo, e a principal linha de investigação é a disputa entre famílias rivais.