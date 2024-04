Instrutor que estava em canoa à deriva conta como aconteceu resgate | A TARDE

O instrutor de canoagem Vagner Bastos, uma das sete pessoas que ficaram à deriva no mar da Baía de Todos os Santos na manhã desta terça-feira, 9, durante uma atividade de canoa havaiana, conta como ocorreu o resgate dos alunos. Todos foram capturados com boas condições de saúde e ninguém ficou ferido.

Instrutor no clube de canoagem desde 2019, em entrevista ao Portal A TARDE, Vagner disse que já é acostumado a fazer o trajeto com outras pessoas, pelo menos três vezes na semana. O grupo saiu da Praia da Preguiça, no Rio Vermelho, e retornava para o ponto de partida quando as ondas invadiram a canoa. “Nas imediações do Forte São Marcelo [próximo ao Terminal Turístico Náutico da Bahia], na curva do quebra-mar, o mar mudou com ventos fortes. A canoa não chegou a virar, mas entrou muita água e por causa disso, perdemos a navegabilidade”, relata Vagner.

O instrutor afirmou ainda que quando estavam à deriva, com menos de 10 minutos, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) os ofereceu ajuda. “O mar estava muito agitado e o bote não comportaria dar o resgate que era necessário. Eles trocaram a base para retornar a embarcação e vir resgatar a gente. Nós ficamos próximos a canoa para não se afastar, eles retornaram rapidamente e conseguiram nos resgatar com tranquilidade”, conta o instrutor.

Militares da CPBA que realizam Inspeção Naval de rotina na BTS identificaram o grupo à deriva e iniciaram o salvamento. Além de uma “equipe experiente”, Vagner diz que também teve ajuda de um pescador que os ajudou na entrada, “porque a embarcação era grande”.