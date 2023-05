Integrante de bando que matou soldado da Choque morre em ação da PM

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, morreu durante uma ação da Rondesp Atlântico na madrugada desta terça-feira, 23, em Salvador. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), ele era integrante do mesmo bando que cometeu o latrocínio contra o soldado Gleidson Santos de Carvalho do Batalhão de Choque.

Conforme a SSP-BA, militares patrulhavam na Rua José Rodrigues de Oliveira, no Nordeste de Amaralina, quando encontraram um grupo armado. Houve confronto e um dos suspeitos acabou atingido.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com o homem, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e um celular. De acordo com a SSP, equipes da Rondesp Atlântico seguem no Nordeste de Amaralina fazendo patrulhas.

Soldado Gleidson

Lotado no no Batalhão de Choque da PM, o soldado Gleidson Santos de Carvalho morreu na sexta-feira, 19, no Parque Bela Vista, durante um latrocínio (roubo seguido de morte) na sua loja de celulares. Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento em que os três suspeitos de matar o policial militar entraram no estabelecimento e abordaram a vítima.

Ainda na noite de sexta, 19, equipes da PM encontraram o primeiro suspeito no bairro de Pernambués, em Salvador, após denúncias anônimas.Durante o confronto, ele acabou atingido e não resistiu aos ferimentos.

O segundo suspeito morreu, também, em confronto com a polícia na madrugada do domingo, 21, na localidade do Planeta dos Macacos, no bairro de São Cristóvão. O terceiro e último suspeito de participação foi morto na noite de segunda-feira, 22, no município de Conceição do Jacuípe (distante a 97 km de Salvador), no Recôncavo Baiano, durante mais uma ação policial.