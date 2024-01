Integrante de grupo criminoso morre em confronto com a PM em Salvador | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu na noite deste domingo, 14, após confronto com a Polícia Militar (PM-BA), no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a troca de tiros aconteceu em localidade conhecida como Beco da Rabada. As equipes policiais teriam sido recebidas a tiros por um grupo criminoso e revidaram.

Durante o confronto, um dos suspeitos foi baleado, enquanto os demais conseguiram fugir. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Os militares apreenderam uma pistola calibre 380 e munições. Ainda segundo o oficial, o policiamento segue reforçado para evitar novos confrontos envolvendo facções rivais.