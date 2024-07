Integrante do BDM que agia na RMS morre após confronto em em Salvador

- Foto: Divulgação/PMBA

Um homem, identificado como Ednei Alves Silva dos Santos, de 40 anos, suspeito de integrar a facção BDM, morreu na noite desta segunda-feira, 17, durante uma troca de tiros na noite no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

O homem era conhecido como ‘Nei’ e era suspeito de tráfico de drogas, sendo apontado, em 2013, como uma das lideranças na região do Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).



De acordo com a Polícia Civil, equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) realizavam a apuração de uma denúncia de tráfico de drogas na região, quando teriam sido recebidos a tiros. No revide, um dos suspeitos foi baleado e socorrido ao Hospital Eládio Lasserre.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outros homens que estavam com Ednei conseguiram fugir. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão, munições e um revólver calibre .38.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como morte por intervenção policial.

Histórico

Em março de 2013, Ednei foi preso em Lauro de Freitas enquanto abastecia o carro em um posto em Busca Vida. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do estado na época, ele respondia a inquéritos por assaltos a estabelecimentos comerciais e homicídios de traficantes rivais da região, sendo suspeito de mais de 30 assassinatos.

O homem era apontado como um dos líderes do tráfico no Caji, e, antes da prisão, estava foragido do presídio de Paulo Afonso desde 2011, quando foi beneficiado com a saída temporária de Natal e não retornou mais.