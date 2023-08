Integrante nega fusão de chapas de oposição nas eleições do COREN-BA

O enfermeiro Davi Apóstolo, integrante da Chapa 3, que disputa as eleições para a direção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) afirmou que não houve nenhum tipo de acordo para unir integrantes de chapas adversárias, conforme publicado pelo Portal A TARDE anteriormente.

De acordo com o enfermeiro, a atual gestão do Coren tem perseguido os participantes das chapas adversárias e "de forma monocrática Coren tenta indeferir a candidatura de concorrentes para não ter adversários na disputa".

“Alegaram indeferimento sem nenhuma fundamentação legal e já temos jurisprudência favorável ao nosso caso. Já entramos com recurso no dia 21 e até hoje não obtivemos retorno. Vivemos numa democracia e vamos lutar por justiça. O Coren não tem dono é uma autarquia de apoio a toda categoria”, disse Apóstolo.

As eleições para a direção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) acontecem no próximo 1º de outubro.