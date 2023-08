Integrantes da Bamor são presos suspeitos de agredir adolescente

Três integrantes da torcida organizada do Esporte Clube Bahia, a Bamor, foram presos suspeitos de agredir um adolescente de 17 anos, no início da tarde deste domingo, 20, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

Segundo uma fonte do Portal A TARDE, o trio foi localizado e preso após um homem, que prestou socorro ao adolescente, informar aos policiais do fato. Então, agentes do CPRC / Atlântico da Polícia Militar se desalocaram a pé para frente do COI, onde encontraram outros policiais. Os pms abordaram o grupo de torcedores e três deles foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Com eles foram encontrados três soqueiras, uma bomba caseira e uma caixa de rojão.

Imagens enviadas ao Portal A TARDE, mostram vários homens vestidos com camisas do Esporte Clube Bahia, inclusive da Bamor, agredindo o jovem com socos e pontapés. Aparentemente, ele estaria trajando uma camisa do Esporte Clube Vitória.

No vídeo, o garoto aparece 'apanhando' ao chão por um grupo menor. Ele ainda tenta se levantar e correr, mas é alcançado e derrubado novamente. Um grupo maior se aproxima correndo e continua a bater. O caso aconteceu horas antes de Bahia e Red Bull Bragantino entrarem em campo na Arena Fonte Nova, pelo campeonato Brasileiro. [Vídeo]

O menor foi socorrido um Posto Policial do Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o atual estado de saúde dele. O caso foi encaminhado à 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves para apurar as circunstâncias, autoria e motivação das agressões.

