Integrantes de quadrilha de roubos e furtos de farmácia são presos

Integrantes de quadrilha especializada em roubos e furtos de farmácias de Salvador foram presos, na noite de terça-feira, 1º, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A prisão aconteceu logo após furtarem um estabelecimento.

A polícia foi acionada por populares informando sobre o furto, ocorrido na farmácia localizada na Boca do Rio. Imediatamente as nossas equipes diligenciaram objetivando localizar o veículo descrito na denúncia. Na região da Paralela, a equipe identificou o carro, deu ordem de parada e encontrou o material furtado dentro do carro.

O trio, composto por dois homens e uma mulher, foi autuado em flagrante por furto qualificado. Eles acumulam diversas passagens pelas práticas de roubos e furtos em estabelecimentos comerciais.

O trio segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. O material apreendido será devolvido aos proprietários dos estabelecimentos furtados.