Interrupção no fornecimento de energia afeta bairros de Salvador | A TARDE

Diversos bairros de Salvador tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, na tarde desta quinta-feira, 18. Em algumas localidades, a falta de energia durou segundos, no entanto há relatos de bairros em que a luz ainda não teria voltado.



De acordo com relatos em redes sociais, a interrupção no fornecimento de energia afetou bairros como Pituaçu, Boca do Rio, Armação, Imbuí, Pituba, Mussurunga, pontos da Av. Paralela, Stella Maris, São Caetano, Caminho das Árvores e até na cidade de Simões Filho, localizada a região metropolitana de Salvador.



Em nota, a Neoenergia Coelba informou que uma intercorrência na Subestação Pituaçu, de responsabilidade da CHESF, provocou a interrupção de energia registrada na tarde desta quarta-feira. Disse ainda que está em contato com a CHESF e com o Operador Nacional de Sistema para entender a situação.

Também através de nota, a Chesf informou que, às 15h01, ocorreu o desligamento automático do setor 69 kV da subestação Pituaçu, responsável por parte do suprimento de energia da área metropolitana de Salvador.

Ainda segundo a Chesf, de imediato, aproximadamente 30% das cargas afetadas foram transferidas e permaneceram atendidas pelo sistema de distribuição. "Às 15h20m, após inspeção na instalação, foi iniciado o restabelecimento integral das demais cargas, concluído na subestação Pituaçu às 16h04. Houve ainda a necessidade de manobras na rede de distribuição, finalizadas as 16h14", conclui a nota da empresa, que acrescentou que as causas da ocorrência estão sob investigação.