Intervenção ameaça árvores centenárias no Dique do Tororó | A TARDE

Obras que acontecem na região do Dique do Tororó, em Salvador, poderão colocar em risco algumas gameleiras, segundo pessoas que passaram pelo local e fizeram registros em imagens da situação.



Entre as pessoas que veem a ameaça às árvores centenárias, está o advogado Joel Meireles, mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela Universidade Católica do Salvador (UCSal).

“Uma das gameleiras já foi toda desmatada e a tendência é que se um ônibus for passar ali, vai derrubar”, disse Joel, em entrevista ao Portal A TARDE.

Joel disse que testemunhou a intervenção urbana no Dique esta semana e chegou à conclusão de que a denúncia poderia colaborar para a preservação ambiental. “Ali é um parque urbano. Segundo o zoneamento da nossa cidade, ali é uma área especial”, justificou.



“É importante a gente entender que aquele parque não atende só aquela região, mas a todo o entorno, que é o Engenho Velho de Brotas, o Tororó e Nazaré. Então, uma obra daquela dentro de um parque, atinge uma área de proteção cultural e paisagística, a PCP, que demanda um cuidado na preservação da paisagem”, continua.

Para que as obras possam ocorrer sem impactos ao meio ambiente, Joel alegou que as vias exclusivas existentes na região poderiam ser usadas como vias de veículos. “Se aquela estrutura é para pedestre, precisa daquele tamanho todo? Se for para passar um ônibus, pior ainda. No Caminho das Árvores não fizeram isso. Preservaram todas as árvores”, alega.

Em sua página no Instagram, Joel postou vídeo com a denúncia.