Investigações em operação de Águas Claras iniciaram há mais de um ano

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) convocou entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 22, para apresentar o resultado da Operação Saigon, deflagrada pelo Departamento, no bairro de Águas Claras, em Salvador, e na cidade de Feira de Santana (BA), que resultou na morte de seis suspeitos de fazer parte do crime organizado e 15 prisões.

A 2º titular do DH/Atlântico, Fernanda Asfora, revelou que as investigações que resultaram nos mandados de prisão foram iniciadas há um ano.

"As investigações se iniciaram há pouco mais de um ano. Foi aberto um inquérito aqui no DHPP. O objetivo inicial era investigar um grupo criminoso que vinha atuando com tráfico de drogas no bairro de Águas Claras e a gente tinha identificado, desde 2017, que os membros desse grupo eram responsáveis por diversos homicídios e crimes cometidos no bairro. Daí a importância de montar uma operação para monitorar e reunir provas contra esse grupo", disse ao Portal A TARDE.

Quanto a dinâmica utilizada pelos envolvidos, a Delegada contou que os criminosos têm utilizado os familiares para pratica ou auxílio de delitos.

"Tem sido corriqueiro em investigações de grupos criminosos a gente vê mulheres auxiliando na guarda de armas, dinheiro, monitoramento. O indivíduo usa a própria mãe e companheira. Nessa investigação a gente viu isso de forma muito clara: uma presa era mãe de um gerente (do tráfico) e a outra sua companheira", completou.

A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Andréa Ribeiro também participou da coletiva e confirmou que a operação teve como alvo apenas uma facção criminosa.

"Vários mandados de prisão preventiva e busca e apreensão para o mesmo grupo criminoso, muito embora a gente tenha identificado a atuação de outros grupos. Essa investigação se dedicou a estudar e dissecar esse grupo", falou.