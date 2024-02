Investigador da Polícia Civil morre em acidente de moto em Salvador | A TARDE

Um policial civil morreu após um acidente de moto na noite de segunda-feira, 22, no bairro de Brotas, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, o investigador Luiz Carlos Teixeira Júnior, de 48 anos, trafegava na região dos Largos dos Paranhos, quando a motocicleta que ele pilotava se chocou com um carro. Luiz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. As guias de remoção e de levantamento cadavérico foram expedidas.

O veículo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia;

Luiz Carlos era lotado na 6ª Delegacia de Brotas. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).