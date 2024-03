Irmão de Pierre Onassis é encontrado morto em Salvador | A TARDE

O irmão do cantor Pierre Onassis foi encontrado morto no final da tarde desta segunda-feira (11), dentro de casa no bairro de Itapuã, em Salvador. A notícia foi confirmada por familiares à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!.

O corpo de Edmilson Amorim, também conhecido como Del, foi encontrado por seus familiares após eles irem até a casa dele, pois não tinham notícias há alguns dias. Ele estava caído de bruços, sem vida. Durante conversa com nossa equipe, as fontes relataram que Edmilson enfrentava problemas de saúde.

Não há informações sobre onde ocorrerá o velório e sepultamento do irmão de Pierre Onassis.