Irmão de PM é morto no bairro de São Marcos | A TARDE

Um homem identificado como Adriano Souza Santana foi morto, na noite de segunda-feira, 20, no bairro de São Marcos, em Salvador. O crime ocorreu próximo a um campo de futebol, por volta das 22h.

A vítima foi atingida por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a autoria e motivação do homicídio. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adriano era irmão do soldado da Polícia Militar, Marcelo Santana, que foi morto no dia 27 de setembro no bairro do IAPI. Marcelo era lotado no setor de inteligência do Batalhão Gêmeos e acompanhava um veículo utilizado por uma quadrilha de assaltantes, quando entrou em um bar em perseguição a um dos suspeitos. No local, ele foi morto pelo policial Anderson de Sousa Santana, que o confundiu com um assaltante. Na ocorrência, Anderson também foi atingido por Marcelo e foi a óbito.