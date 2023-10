Perseguição termina com dois policiais e dois suspeitos mortos

Dois policiais militares e dois criminosos morreram durante um assalto a um motorista por aplicativo no bairro da Santa Mônica, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h30, desta quarta-feira, 27, quando militares pertencentes ao Batalhão Gêmeos, faziam monitoramento de roubos a coletivos na Avenida San Martin e perceberam o motorista de um veículo em atitude suspeita.

Os policiais, que estavam em um carro despadronizado, passaram a acompanhar o veículo e solicitaram apoio de uma guarnição padronizada para realizar a abordagem. Ainda de acordo com as informações, a equipe conseguiu localizar o veículo e no momento da abordagem, o condutor terminou batendo no fundo de um ônibus coletivo na ladeira do IAPI. Após o acidente, dois criminosos fugiram em direções diferentes e um homem, motorista de aplicativo, permaneceu no veículo e informou que havia sido vítima de assalto.

Os militares seguiram as buscas pelos foragidos e, já no bairro da Santa Mônica, solicitaram apoio da guarnição da Rondesp BTS. Com a aproximação dos militares, houve troca de tiros com o primeiro suspeito, que foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu.

Uma guarnição em uma viatura despadronizada foi informada da localização do outro criminoso. De acordo com a PM, um policial militar sem farda, com o objetico de conseguir encontrar e prender o segundo suspeito, seguiu a busca num moto-táxi que passava no local.

Minutos depois, ele conseguiu localizar o homem escondido em um bar localizado na Rua Astrogildo Sepúlveda, onde, conforme informações levantadas, se encontrava outro policial militar que não estava em serviço. Ao avistar o PM dando voz para o criminoso se render e acreditando se tratar de um assalto, sacou a arma e iniciou uma troca de tiros, sendo os três atingidos.

O militar que estava em serviço foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Já o policial militar que estava no local, mas não estava em serviço, foi socorrido para o Ernesto Simões, mas infelizmente também não resistiu.

O criminoso que estava com tornozeleira eletrônica morreu no próprio estabelecimento comercial. Um inquérito será instaurado e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas. Neste momento, a Polícia Militar acompanha e presta todo apoio às famílias dos policiais militares através do Departamento de Promoção Social (DPS) da Corporação.