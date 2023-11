Jerônimo defende "fortalecimento da política de creches" na Bahia | A TARDE

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a salientar a importância e a necessidade do estado seguir fortalecendo a educação infantil.

“A Bahia está acompanhando as nossas entregas de um padrão de escolas de ensino integral e somos parceiros na rede municipal do estado para garantir, também, que tenham qualidade no ensino fundamental 1, fundamental 2. Precisamos trabalhar a infância, das creches, para não esvaziar aquilo que estamos fazendo como um projeto definitivo para a educação. Por isso, é fundamental, enquanto direito da infância, da criança e do adolescente, dos pais, das mães que precisam trabalhar e ter um ambiente seguro e educativo, o fortalecimento da política de creches, de educação infantil, para que todas as crianças possam ter direito a uma creche de qualidade”, pontuou.

O chefe do estado estava acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior durante o evento Mais Infância, formação complementar para professores e educadores de creches comunitárias da Bahia, que aconteceu neste sábado, 21, no auditório da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), em Salvador, o espetáculo “Brincância Poética”, com os artistas do Canastra Real, além de contação de história e lançamento do livro infantil “O Pequeno Príncipe das Águas” e a Terrível Baleia Branca, do escritor e jornalista Ricardo Ishmael. A manhã foi dedicada à instrumentalização dos professores da primeira infância na narrativa da contação de histórias na educação infantil.

O projeto Mais Infância envolve um conjunto de ações voltadas para as creches comunitárias, com formação pedagógica dos professores e dos responsáveis pelas creches de Salvador, Simões Filho, Chapada Diamantina e outras cidades da Bahia. O educador e coordenador do programa, Manoel Calazans, compartilhou que a metodologia de outubro do programa envolve a apresentação de ferramentas para que os 700 professores presentes atuem como contadores de histórias, com, por exemplo, o uso de material crítico para as instituições apoiadas.

“Nossa tarefa é instrumentalizar os professores em relação à contação de história, em relação à escuta do estudante, a essa percepção do quanto é importante a gente cuidar da primeira infância. Então, temos o lançamento de um livro infantil, porque o livro infantil incentiva a criança no mundo da leitura, e é um instrumento de trabalho do professor também. Mas uma formação para os professores de forma muito lúdica, trazendo a ciranda, a literatura, a música. É um trabalho que fortalece a prática do professor e os espaços de creche comunitária da Bahia”, detalhou.

A primeira-dama e presidente da Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Velloso, ressaltou que as creches são espaços fundamentais para o direito à infância e apoio às famílias das comunidades: “a educação infantil é direito e as creches comunitárias são fundamentais, garantindo o direito para as crianças, mas, especialmente, para as mulheres e para as famílias e para sua comunidade — direito de brincar, direito de estudar. Educar a partir de geração de conhecimento para a adolescência, pra a juventude e, também, para a vida adulta”.

Os gestores Conceição Macêdo e o padre Alfredo, da Creche Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), localizada em Nazaré, em Salvador, apresentaram para os educadores o trabalho que realizam com crianças que vivem com HIV há 34 anos. Atualmente, são 87 crianças atendidas pela instituição, além de famílias retiradas da rua, que recebem apoio com casas de acolhimento e cestas básicas semanais. No espaço, as crianças também têm consultas periódicas com pediatras, vacinação e acompanhamento do tratamento do vírus.

Entre as atividades, os educadores também participaram do lançamento da cartilha “Risque e Rabisque", da Superintendência de Prevenção da Violência da Segurança Pública da Bahia, entregue às creches como material auxiliar na formação lúdica dos estudantes.