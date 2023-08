Jerônimo se reúne com órgãos do Estado para tratar de investigações

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e autoridades estaduais se reuniram na tarde deste sábado, 19 , para discutir o andamento das investigações do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete , cometido na noite da última quinta-feira, 17, no Quilombo Pitanga das Palmeiras, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Durante o encontro foi alinhada a forma de trabalho entre as Polícias Militar e Civil e reforçado o empenho na apuração da autoria e motivação do crime. As investigações estão em curso e envolvem agentes de departamentos como de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), e Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e da Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF).

Além do chefe do executivo, estiveram presentes os secretários estaduais da Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas; da Comunicação, André Curvello; da Segurança Pública, Marcelo Werner; da Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Angela Guimarães; de Políticas para as Mulheres, Fabya Reis; do chefe de gabinete do governador, Adolfo Loyola; além da delegada-geral, Heloísa Brito, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho.

Alinhamento de estratégias

Mais cedo, o governador já havia se reunido com a cúpula da Polícia Civil para alinhar estratégias sobre a apuração da morte de mãe Bernadete. No encontro com a delegada-geral, Heloísa Brito, a delegada-geral adjunta, Elâine Nogueira, e diretores dos departamentos e coordenações operativos, foram avaliadas as providências adotadas desde o início do fato, além dos próximos passos das apurações.

“A Polícia Civil está empregando todos os recursos necessários para a identificação e responsabilização dos autores”, afirmou Heloísa Brito. A diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), perita criminal Ana Cecília Bandeira, e outras autoridades estiveram presentes na reunião.

A Polícia Civil instalou um grupo de trabalho multidisciplinar composto por Departamentos e Coordenações especializados para a apuração do caso. Ações investigativas em campo e de inteligência policial são realizadas com a utilização de recursos tecnológicos. A população também pode colaborar ligando para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Basta ligar para o 181 e não precisa se identificar.

Polícia Federal também no caso

No final da manhã de sexta-feira, 18, a Polícia Federal emitiu uma nota informando que a Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia instaurou um inquérito policial para investigação do homicídio de Maria Bernadete Pacífico Moreira. A corporação ainda salientamos que o homicídio de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, filho da líder religiosa, está sendo apurado pela PF. Devida apuração da autoria dos homicídios e as investigações seguem em sigilo.